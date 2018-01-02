موسكو - 2 - 1 (كونا) -- دعت روسيا اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الى ايجاد وسيلة لاستئناف الحوار في مسعى لتهدئة التوترات المتصاعدة بين الجانبين.

ونقلت وكالة (انترفاكس) الروسية للأنباء عن سفير المهام الخاصة الروسي اوليغ بورميستروف القول "يتوجب على الجانبين التوقف عن تبادل الاتهامات والشتائم والبحث عن اشكال لاستئناف الحوار بشكل مهني وهادئ".

واقر المسؤول الروسي بصعوبة استئناف الحوار بسبب ما وصفه "تعدد المنابر في الادارة الامريكية" مشيرا في هذا الاطار إلى الخطاب التصعيدي من بعض اركان الادارة الامريكية فيما يتولى مسؤولون اخرون ارسال رسائل تعكس الاهتمام بإقامة حوار مع كوريا الشمالية.

ولفت بورميستروف الى وجود خطة طريق اعدتها موسكو وبكين تقضي بضرورة اتخاذ خطوات متبادلة بهدف تعزيز الثقة وازالة التوتر.

وتقضي المبادرة الروسية الصينية بضرورة تراجع واشنطن عن اجراء مناورات حربية واسعة النطاق في شبه الجزيرة الكورية مقابل التزام بيونغ يانغ بوقف برنامجها الصاروخي والنووي.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هدد امس بان الزر النووي موجوده على طاولته فيما اتفق في الوقت نفسه مع كوريا الجنوبية على استئناف الحوار بين البلدين وامكانية المشاركة في الالعاب الاولمبية المقررة هناك. (النهاية) ا س / ط م ا