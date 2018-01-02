الكويت - ديوان الخدمة المدنية الكويتي يؤكد أنه لا مساس بالمخصصات المالية المقررة للمبتعثين والواردة ضمن لائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986.

رام الله - رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يصف قرار حزب (ليكود) الحاكم في اسرائيل بضم الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات الاستعمارية بأنه بمثابة "عدوان غاشم" على الشعب الفلسطيني وأرضه.

واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشن هجوما لاذعا على باكستان وإيران قائلا إن الولايات المتحدة قدمت لباكستان مساعدات خلال ال 15 عاما الماضية دون أن تستفيد شيئا وأن "إيران فشلت على كل المستويات".

طهران - السلطات الايرانية تعلن مقتل احد افراد الشرطة واصابة ثلاثة آخرين في اطلاق نار من احد المتظاهرين في الاحداث الاخيرة التي شهدتها مدينة اصفهان.

انقرة - مسؤولون أمنيون يقولون ان ثلاثة جنود أتراك ومدنيا لقوا مصرعهم خلال هجمات مسلحة نفذها عناصر حزب العمال الكردستاني في ديسمبر الماضي. (النهاية) م م ج