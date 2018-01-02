بروكسل - 1 - 1 (كونا) -- أعلن الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين انه يراقب الوضع في إيران معربا عن تأييده لحق التظاهر السلمي في هذا البلد.

وقال متحدث باسم الاتحاد الاوروبي للصحفيين "لقد تابعنا التظاهرات التي قام بها المواطنون الايرانيون خلال الايام الاخيرة".

وأضاف المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسمه "نحن على اتصال مع السلطات الايرانية ونتوقع ان يكون الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مكفولان بعد التصريحات العلنية للرئيس الإيراني حسن روحاني وسنواصل رصد التطورات".

وشهدت بعض المدن الايرانية خلال الايام الاخيرة تجمعات من قبل المواطنين احتجاجا على الوضع الاقتصادي والغلاء المعيشي تخللتها بعض الشعارات المناهضة للحكومة ادت الى مقتل 10 اشخاص واعتقال عدد آخر.(النهاية) ن خ / م م ج