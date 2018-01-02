طهران - 1 - 1 (كونا) -- اعلنت السلطات الايرانية اليوم الاثنين مقتل احد افراد الشرطة واصابة ثلاثة آخرين في اطلاق نار من احد المتظاهرين في الاحداث الاخيرة التي شهدتها مدينة اصفهان.

وأفادت وكالة انباء (تسنيم ) الايرانية ان احد "مثيري الفوضى" في منطقة (نجف آباد) التابعة الى محافظة اصفهان قام بإطلاق النار على رجال الشرطة "مستغلا الاوضاع الراهنة" ما اسفر عن مقتل شرطي وجرح ثلاثة آخرين جراء الاعتداء.

واوضحت الوكالة ان السلاح الذي تم اطلاق النار منه على رجال الشرطة كان نوعا من انواع اسلحة الصيد.

وشهدت بعض المدن الايرانية خلال الايام الاخيرة تجمعات من قبل المواطنين احتجاجا على الوضع الاقتصادي والغلاء المعيشي تخللتها بعض الشعارات المناهضة للحكومة ادت الى مقتل 10 اشخاص واعتقال عدد آخر.(النهاية) ف ز / م م ج