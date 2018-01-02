واشنطن - 1 - 1 (كونا) -- شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين هجوما لاذعا على باكستان وإيران قائلا إن الولايات المتحدة قدمت لباكستان مساعدات خلال ال 15 عاما الماضية دون أن تستفيد شيئا وأن إيران فشلت على كل المستويات.

وقال ترامب في تغريدة كتبها على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي إن الولايات المتحدة "بغباء" قدمت لباكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات خلال ال 15 عاما الماضية مضيفا أن باكستان "لم تقدم سوى الأكاذيب وظنوا أن قادتنا سذج".

وتابع ترامب "إنهم قدموا ملاذا آمنا إلى الإرهابيين الذين نطاردهم في أفغانستان ولم يقدموا سوى القليل من المساعدة.. ليس أكثر".

وفيما يتعلق بإيران قال ترامب في تغريدة أخرى إن إيران تخفق على كل مستوى رغم الاتفاق "السيئ"الذي وقعته معها ادارة اوباما" مشيرا الى الاتفاق النووي.

وقال ترامب "إن الشعب الإيراني العظيم قد تعرض للقمع لسنوات وهم جائعون للطعام وللحرية" مضيفا "لقد حان الوقت للتغيير".

ودان الرئيس الأمريكي عمليات الاعتقال للمتظاهرين في إيران وحث "جميع الأمم على الدعم العلني للشعب الإيراني ومطالبه بالحقوق الأساسية وانهاء الفساد". (النهاية) ش ص / ه س ص