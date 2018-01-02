طهران - 1 - 1 (كونا) -- اكدت وزارة الامن الايرانية اليوم الاثنين انها تمكنت من تحديد هوية عدد من "مثيري الشغب" واعتقالهم على خلفية الاحداث الاخيرة التي شهدتها مدن ايرانية احتجاجا على الاوضاع المعيشية في البلاد.

وقالت وزارة الامن الايرانية في بيان لها حول احتجاجات الايام الاخيرة في طهران وباقي المدن انها تمكنت من تحديد هوية بعض "مثيري الشغب والمحرضين على الفوضى بالبلاد" واعتقال عدد منهم.

واعتبر البيان ان التجمعات خلال الايام الاخيرة جرت من اجل طرح بعض المطالب في ظل اجواء هادئة "ولكن بعد استمرارها تحولت الى اعمال شغب جراء تغلغل بعض العناصر المشبوهة في صفوف المتظاهرين ما تسببت في تدمير الممتلكات العامة والحاق اضرار مادية وخسائر في الارواح".

واكد ان اجراءات كوادر الامن قادت الى تحديد هوية بعض العناصر "المثيرة للشغب والمحرضين" واعتقال عدد منهم فيما يجري ملاحقة باقي العناصر قانونيا معربا عن شكره للمواطنين "الواعين الذين ابتعدوا عن خط مثيري الشغب والفوضى".

وشهدت بعض المدن الايرانية خلال الايام الاخيرة تجمعات من قبل المواطنين احتجاجا على الوضع الاقتصادي والغلاء المعيشي تخللتها بعض الشعارات المناهضة للحكومة ادت الى مقتل 10 اشخاص واعتقال عدد آخر.(النهاية) ف ز / م م ج