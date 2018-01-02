بروكسل - 1 - 1 (كونا) -- تسلم الاتحاد الأوروبي من استراليا اليوم الاثنين الرئاسة السنوية لمبادرة (عملية كيمبرلي) الدولية لمحاربة تجارة الألماس الممولة للصراعات في العالم.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان إن الاتحاد الاوروبي سيتولى في عام 2018 قيادة علمية كيمبرلي لمحاربة استخدام تجارة الالماس في تمويل الصراعات.

وأضافت موغيريني ان "من بين عملنا التأكد من أن الألماس ينتج باعتباره ثروة وليس عبودية جديدة" مشددة على أن "الموارد الطبيعية ملك للمجتمعات لا الميليشيات".

يذكر ان هذه المبادرة جرى اطلاقها عام 2002 بمدينة (كيمبرلي) في جنوب افريقيا من جانب تحالف من عدد من الحكومات والمجتمع المدني وصناع الألماس لمواجهة استخدام تجارة الحجر الثمين في تمويل بعض الصراعات المدمرة في افريقيا.

وتعد مدينة (أنتويرب) الواقعة في شمال بلجيكا عاصمة تجارة الالماس في العالم منذ أكثر من خمسة قرون وشهدت المدينة في عام 2016 تداول ما مجموعه 202 مليون قيراط من الماس الخام والمصقول بقيمة إجمالية بلغت 48 مليار دولار أمريكي. (النهاية) ن خ / ه س ص