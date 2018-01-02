باريس - 1 - 1 (كونا) -- اعلنت شركة (إنيديس) التي تدير شبكة الطاقة الكهربائية في فرنسا اليوم الاثنين ان العاصفة (كارمن) التي تضرب غربي البلاد تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو 65 ألف منزل في المنطقة.

وقالت الشركة في بيان ان 1500 موظف يعملون على إعادة الكهرباء في المنطقة المتضررة بسبب العاصفة التي تتحرك الآن باتجاه مناطق أخرى.

من جهتها أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تحذيرا برتقاليا في 40 دائرة غربي فرنسا حيث اتسع نطاق الرياح الشديدة سريعا صباح اليوم لا سيما على الساحل الأطلسي.

وذكرت الهيئة ان سرعة الرياح بلغت 100 كيلومتر في الساعة ويرجح أن تكون سرعتها قد تجاوزت 140 كيلومترا في الساعة في (كورسيكا).

وكانت العاصفة (كارمن) قد أسفرت امس الأحد عن مصرع رجل اثر سقوط شجرة على سيارته قرب منطقة (سان جان بييه دو بور) جنوب غربي فرنسا. (النهاية) م ج ز