موسكو - 1 - 1 (كونا) -- وصفت روسيا اليوم الاثنين الاحداث الجارية في إيران بأنها "شأن داخلي" مؤكدة ان التدخل الخارجي في شؤونها "مرفوض".

ونسبت وكالة (انترفاكس) للأنباء الى مصادر بوزارة الخارجية الروسية قولها "نأمل أن لا تجري التطورات الداخلية في ايران التي رافقتها أعمال شغب وفق سيناريو العنف وسفك الدماء".

وأضافت المصادر التي لم تذكر الوكالة أسماءها ان "التدخل الخارجي الذي يثير التوتر في الشؤون الايرانية أمر مرفوض".

وكان عشرة قتلى سقطوا خلال تجمعات شهدتها بعض المدن الايرانية خلال الايام الماضية احتجاجا على الوضع الاقتصادي والغلاء المعيشي تخللتها شعارات مناهضة للحكومة. (النهاية) ا س / م ع ع