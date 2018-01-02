الكويت - 1 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الاثنين عن تنفيذ القوة البحرية تدريبات بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري يومي الأربعاء والخميس المقبلين من الساعة السابعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحفي ان التدريبات ستقام في الميدان المشار إليه على مسافة 5ر16 ميل بحري شرق (رأس الجليعة) امتدادا إلى جزيرة (قاروه) وبمسافة 6 أميال بحرية شرق (رأس الزور) امتدادا إلى جزيرة (أم المرادم).

وأهابت المديرية بجميع مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المحددة حرصا منها على سلامة الجميع.(النهاية) ع ي س / ط أ ب