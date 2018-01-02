رام الله - 1 - 1 (كونا) -- قدمت النيابة في محكمة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الاثنين لائحتي اتهام بحق الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ومددت اعتقالهما ثمانية أيام.

وتضمنت لائحة اتهام التميمي 12 تهمة منها مهاجمة ضابط وجندي اسرائيليين في ال15 من ديسمبر الماضي بالإضافة إلى القاء الحجارة على جيش الاحتلال والمشاركة في المواجهات و"التحريض" بحسب وسائل اعلام إسرائيلية.

وتضمنت لائحة الاتهام بحق نريمان والدة التميمي المشاركة في ضرب الضابط والجندي الإسرائيليين والمشاركة في "التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت عهد التميمي من بلدتها (النبي صالح) ليلا في ال19 من ديسمبر الماضي واعتقلت والدتها في اليوم التالي وذلك على خلفية مقطع فيديو نشر وظهرن فيه يطردن جنود الاحتلال من ساحة أحد المنازل في البلدة التي شهدت مواجهات مع قوات الاحتلال. (النهاية) ن ق / ه س ص