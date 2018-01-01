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  عام
تقرير: استقرار معدل البطالة لدى السعوديين عند مستوى 8ر12 بالمئة
01/01/2018 | LOC18:24
15:24 GMT 		| الأخبار الخليجية
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اعادة مصححة

الرياض - 1 - 1 (كونا)-- اظهر تقرير اقتصادي سعودي اليوم الاثنين استقرار معدل البطالة في البلاد خلال الربع الثالث من العام الماضي عند مستواه في الربع الثاني البالغ 8ر12 بالمئة بواقع 4ر7 بالمئة للذكور و7ر32 بالمئة للاناث. ووفقا لنشرة سوق العمل التي اصدرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية للربع الثالث 2017 انخفض معدل البطالة الإجمالي (15 سنة فأكثر) مقارنة بالربع الثاني 2017 حيث بلغ في الربع الثالث 8ر5 بالمئة بواقع 2ر3 بالمئة للذكور و1ر21 بالمئة للإناث.
وبلغت جملة المشتغلين 064ر758ر13 فردا كما بلغ اجمالي السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية 549ر231ر1 فردا يمثل الذكور 822ر190 فردا فيما تمثل الإناث 727ر040ر1 باحثة عن العمل.
وكانت أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل في الفئة العمرية (25 - 29) سنة وذلك بنسبة بلغت 3ر31 بالمئة في حين اظهرت البيانات أن ما يقارب نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم 8ر45 بالمئة.
وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) فقد بلغ 8ر54 بالمئة موزعة بين الذكور 4ر78 بالمئة والاناث 9ر19 بالمئة فيما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) 7ر40 بالمئة. (النهاية) ا د / أ م س
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