طهران - 1 - 1 (كونا)-- دافع الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الاثنين عن الاوضاع الاقتصادية ببلاده مقارنة بمتوسط الوضع الاقتصادي في العالم وذلك وسط احتجاجات تشهدها عدة مدن إيرانية احتجاجا على الظروف المعيشية.

وقال روحاني خلال اجتماعه برؤساء اللجان النيابية ان الاوضاع الاقتصادية في ايران أفضل من متوسط الوضع الاقتصادي في العالم إلا ان ذلك "لا يدل على حلحلة جميع المشاكل".

وأوضح ان النمو الاقتصادي في إيران بلغ 6 بالمئة في الفترة من (21 مارس حتى 21 سبتمبر 2017) في حين كان معدل النمو العالمي بين 2 و3 بالمئة.

وأشار الى أن الاحداث التي تشهدها بعض المدن الايرانية جاءت نتيجة انضمام "بعض المغرر بهم الى المحتجين على المؤسسات المالية التي اعلنت عن افلاسها والذين لديهم مطالب مشروعة".

وشدد الرئيس الايراني على ان "شعبنا سيتجاوز هذه المشكلات وسيتمكن من القضاء على حفنة قليلة تريد اطلاق شعارات تتعارض مع القانون وارادة الشعب وتسيء الى المقدسات وقيم الثورة وتخريب الممتلكات العامة".

واعرب عن اعتقاده بان "الوحدة والانسجام بين القوات المسلحة والحكومة ومن ثم الانتصار السياسي للشعب الايراني في العالم لم يرق للأعداء الذين لن يتوقفوا عن التآمر ضد ايران".

وأوضح ان "الاعداء بمن فيهم امريكا والكيان الصهيوني لن يتحملوا الانتصارات التي حققتها طهران على الصعيد الدولي".

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قال امس الاحد ان من حق الشعب في بلاده الاحتجاج وتوجيه الانتقادات وفقا للدستور مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة سلك الطريقة "الصحيحة" التي تقود الى تحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.

واعلن التلفزيون الرسمي الايراني في وقت سابق اليوم الاثنين ان حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن في البلاد خلال الايام الماضية ارتفعت الى عشرة قتلى.

وشهدت بعض المدن الايرانية خلال الايام الماضية تجمعات احتجاجا على الوضع الاقتصادي والغلاء المعيشي تخللتها شعارات مناهضة للحكومة. (النهاية) م و / أ م س