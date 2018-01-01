بغداد - 1 - 1 (كونا) -- اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين ارتفاع نسبة استثمار الغاز المصاحب من حقول البصرة النفطية الى 80 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان انها حققت زيادة غير مسبوقة في استثمار الغاز الخام في مشروع شركة غاز البصرة بنسبة 80 بالمئة ووصول القدرات الاستثمارية في المشروع الى معدل 900 مليون قدم مكعب قياسي يوميا.

ولفت الى ان تطور انتاج الغاز شمل كذلك حقول شركة غاز الجنوب وشركة نفط ميسان حيث بلغ استثمار الغاز فيها 230 مليون قدم مكعب قياسي يوميا.

وبين ان هذا الانجاز الذي وصفه بالكبير سيعزز من قدرات البلاد في تصدير الغاز السائل والغازولين الطبيعي وسيعظم من التنمية المستدامة ويزيد من ثقة المستثمرين لمشاريع البتروكيماويات والاسمدة لوجود استقرار في وفرة المادة الخام لهذه الصناعات. (النهاية) ع ح ه / ط م ا