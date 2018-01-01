 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
01 يناير 2018 06:56 م
14 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
العراق يعلن ارتفاع نسبة استثمار الغاز المصاحب في البصرة الى 80 بالمئة      اتحاد الصحفيين العرب ينعى رئيسه الأسبق الكاتب الصحفي المصري ابراهيم نافع      التلفزيون الإيراني يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى عشرة قتلى      تركيا تعلن مقتل خمسة "ارهابيين" خلال أسبوع      مصرع 5 من افراد الشرطة في انفجار قنبلة في أفغانستان      منتخبا البحرين وعمان يلتقيان غدا في نصف نهائي (خليجي 23)      (الطاقة السعودية): بدء تطبيق الأسعار الجديدة لبعض المستقات النفطية المحلية
  الدفاع
توقيف 6 عراقيين يشتبه في صلتهم بداعش شمال غربي تركيا
01/01/2018 | LOC16:40
13:40 GMT 		| الأخبار العالمية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
اسطنبول - 1 - 1 (كونا) --أوقفت الشرطة التركية اليوم الإثنين 6 عراقيين للاشتباه في صلتهم بما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش) شمال غربي البلاد.
ونقلت وكالة (اناضول) التركية للانباء عن مصادر بمكتب التحقيقات الخاصة التابع للنيابة العامة في ولاية (صقاريا) القول ان فرقا من شعبة مكافحة الإرهاب نفذت عمليات أمنية متزامنة في الولاية أسفرت عن توقيف 6 عراقيين للاشتباه في صلتهم بتنظيم (داعش) في (صقاريا) شمال غربي البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات القانونية بحق الموقوفين ما زالت مستمرة. (النهاية) ط ا
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   صورة اليوم
2.   حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
3.   بلغاريا تتسلم رئاسة الاتحاد الاوروبي
4.   منتخبا البحرين وعمان يلتقيان غدا في نصف نهائي (خليجي 23)
5.   منتخبا العراق والإمارات يلتقيان غدا في نصف نهائي (خليجي 23)
6.   سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السودان
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS