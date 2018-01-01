اسطنبول - 1 - 1 (كونا) --أوقفت الشرطة التركية اليوم الإثنين 6 عراقيين للاشتباه في صلتهم بما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش) شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة (اناضول) التركية للانباء عن مصادر بمكتب التحقيقات الخاصة التابع للنيابة العامة في ولاية (صقاريا) القول ان فرقا من شعبة مكافحة الإرهاب نفذت عمليات أمنية متزامنة في الولاية أسفرت عن توقيف 6 عراقيين للاشتباه في صلتهم بتنظيم (داعش) في (صقاريا) شمال غربي البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات القانونية بحق الموقوفين ما زالت مستمرة. (النهاية) ط ا