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01 يناير 2018 04:31 م
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اتحاد الصحفيين العرب ينعى رئيسه الأسبق الكاتب الصحفي المصري ابراهيم نافع      التلفزيون الإيراني يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى عشرة قتلى      تركيا تعلن مقتل خمسة "ارهابيين" خلال أسبوع      مصرع 5 من افراد الشرطة في انفجار قنبلة في أفغانستان      منتخبا البحرين وعمان يلتقيان غدا في نصف نهائي (خليجي 23)      (الطاقة السعودية): بدء تطبيق الأسعار الجديدة لبعض المستقات النفطية المحلية
  الإعلام
الأخبار الرئيسية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2018
01/01/2018 | LOC15:59
12:59 GMT 		| أخبار الكويت
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وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
وكالة الأنباء الكويتية (كونا)

اخبار محلية:

الكويت - ديوان الخدمة المدنية الكويتي يؤكد أنه لا مساس بالمخصصات المالية المقررة للمبتعثين والواردة ضمن لائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986.(تم بثه الساعة 19ر15 بالتوقيت المحلي - 19ر12 جمت)

أخبار دولية:

رام الله - حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تؤكد خطورة ما أقدم عليه حزب (ليكود) الاسرائيلي بالتصويت على مشروع قرار يفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.(تم بثه الساعة 55ر14 بالتوقيت المحلي - 55ر11 جمت)

طهران - التلفزيون الرسمي الايراني يعلن ان حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن في البلاد خلال الايام الماضية ارتفعت الى عشرة قتلى.(تم بثه الساعة 20ر14 بالتوقيت المحلي - 20ر11 جمت)

بروكسل - بلغاريا تتسلم ابتداء من اليوم الاثنين رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي من استونيا وذلك للمرة الاولى منذ انضمامها الى عضوية الاتحاد في عام 2007.(تم بثه الساعة 44ر10 بالتوقيت المحلي - 44ر7 جمت)

رئيسا النشرة:

طه شريف (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).
مصطفى محمود (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي-30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

الهاتف: 22271839 965+ (النشرة المحلية).
24836577 965+ (النشرة الدولية).(النهاية)
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