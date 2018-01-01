اخبار محلية:

الكويت - ديوان الخدمة المدنية الكويتي يؤكد أنه لا مساس بالمخصصات المالية المقررة للمبتعثين والواردة ضمن لائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986.(تم بثه الساعة 19ر15 بالتوقيت المحلي - 19ر12 جمت)

أخبار دولية:

رام الله - حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تؤكد خطورة ما أقدم عليه حزب (ليكود) الاسرائيلي بالتصويت على مشروع قرار يفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.(تم بثه الساعة 55ر14 بالتوقيت المحلي - 55ر11 جمت)

طهران - التلفزيون الرسمي الايراني يعلن ان حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن في البلاد خلال الايام الماضية ارتفعت الى عشرة قتلى.(تم بثه الساعة 20ر14 بالتوقيت المحلي - 20ر11 جمت)

بروكسل - بلغاريا تتسلم ابتداء من اليوم الاثنين رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي من استونيا وذلك للمرة الاولى منذ انضمامها الى عضوية الاتحاد في عام 2007.(تم بثه الساعة 44ر10 بالتوقيت المحلي - 44ر7 جمت)

رئيسا النشرة:

طه شريف (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

مصطفى محمود (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي-30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

الهاتف: 22271839 965+ (النشرة المحلية).

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