الكويت - 1 - 1 (كونا) -- قال مدرب منتخب عمان لكرة القدم الهولندي يم فيربيك إن لاعبي فريقه مستعدون لمواجهة المنتخب البحريني غدا الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 23).

وأضاف فيربيك في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ان منافسه البحريني فريق منظم دفاعيا ويعتمد على الهجمات المرتدة التي تتسم بالخطورة موضحا انه اعد لاعبيه فنيا وذهنيا لتحقيق الفوز والتأهل لنهائي البطولة المقامة في الكويت وتختتم منافساتها يوم الجمعة المقبل.

من جانبه أكد لاعب المنتخب العماني خالد الهاجري خلال المؤتمر أن المباراة ستكون "صعبة" معربا عن أمله في ان يتمكن فريقه من الفوز فيها.

وكان المنتخب العماني تأهل للدور نصف النهائي بعد تصدره مجموعته بست نقاط إثر خسارته امام نظيره الإماراتي وفوزه على منتخبي الكويت والسعودية.

كما تأهل المنتخب البحريني للدور ذاته من البطولة بحصوله على المركز الثاني في مجموعته بخمس نقاط جمعها من خلال تعادله مع نظيريه العراقي والقطري وفوزه على نظيره اليمني.

والتقى منتخبا عمان والبحرين 37 مرة في تاريخهما إذ تمكن المنتخب العماني من تحقيق الفوز تسع مرات فيما فاز المنتخب البحريني 12 مرة وحل التعادل بينهما 16 مرة. (النهاية) ف ش ا / خ ن ش