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  عام
(الخدمة المدنية) الكويتي: لا مساس بالمخصصات المالية المقررة للمبتعثين
01/01/2018 | LOC15:20
12:20 GMT 		| أخبار الكويت
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ديوان الخدمة المدنية
ديوان الخدمة المدنية
الكويت - 1 - 1 (كونا) -- أكد ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم الاثنين أنه لا مساس بالمخصصات المالية المقررة للمبتعثين والواردة ضمن لائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986.
جاء ذلك في بيان صادر عن (ديوان الخدمة) لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) تعليقا على ما تم تداوله في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن خفض رواتب الاطباء المبتعثين في بعض الدول الاوروبية .
وقال البيان انه "نظرا لطلب وزارة المالية توحيد اسعار الصرف للمبتعثين بقيمة محددة وثابتة وبعملة دولة الابتعاث فقد قرر مجلس الخدمة المدنية الموافقة على توحيد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الاجنبية لكافة المبتعثين على ان ينظر في تعديل سعر الصرف كل ثلاثة اشهر دون المساس بالمخصصات المالية المقررة للمبتعثين والواردة بلائحة البعثات والاجازات الدراسية ".
واضاف "على ان يطبق هذا القرار في كافة جهات ايفاد الموظفين سواء في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت لابحاث العلمية". (النهاية) ج ي / م ص ع
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