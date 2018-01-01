طهران - التلفزيون الرسمي الايراني يعلن ان حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن في البلاد خلال الايام الماضية ارتفعت الى عشرة قتلى.

رام الله - حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تؤكد خطورة ما أقدم عليه حزب (ليكود) الاسرائيلي بالتصويت على مشروع قرار يفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

انقرة - وزارة الداخلية التركية تعلن ان قواتها الامنية تمكنت من قتل خمسة "ارهابيين" في عمليات نفذتها في عدة مدن تركية الأسبوع الماضي.

بروكسل - بلغاريا تتسلم رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي من استونيا وذلك للمرة الاولى منذ انضمامها الى عضوية الاتحاد في عام 2007. (النهاية) ط م ا