الكويت - 1 - 1 (كونا) -- قال مدرب منتخب الامارات لكرة القدم الايطالي البرتو زاكيروني إنه يعلم قوة المنتخب العراقي وما يضمه من لاعبين مميزين مؤكدا استعداد فريقه الجيد للمواجهة المقررة غدا الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 23).

وأضاف زاكيروني في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين انه يعمل على الحد من خطورة لاعبي العراق مؤكدا في الوقت ذاته عدم انتهاج خطة دفاعية في لقاء الغد لاسيما ان الاداء الهجومي يتطور من مباراة لاخرى.

وأكد السعي الجاد للفوز باللقاء وبلوغ الدور النهائي للبطولة المقامة في الكويت وتختتم منافساتها يوم الجمعة المقبل.

وتأهل المنتخب العراقي لهذا الدور بعد تصدره مجموعته الثانية برصيد سبع نقاط إثر تحقيقه فوزين وتعادلا وحيدا بينما وصل المنتخب الإماراتي إلى الدور نفسه بعد حلوله ثانيا في المجموعة الأولى بعد أن جمع خمس نقاط من تعادلين وفوز وحيد.

ويسعى المنتخب الإماراتي إلى الفوز في المباراة للوصول إلى المباراة النهائية ومحاولة إحراز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه فيما يسعى المنتخب العراقي إلى الوصول للنهائي والظفر باللقب للمرة الرابعة في تاريخه والأولى له منذ عام 1988.

وتقابل المنتخبان 11 مرة فاز العراق بثلاث منها بينما فازت الإمارات مرتين وانتهت ست مباريات بالتعادل. (النهاية) ف ر / خ ن ش