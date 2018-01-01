الكويت - 1 - 1 (كونا) -- أكد مدرب منتخب البحرين التشيكي ميروسلاف سكوب استعداد لاعبيه لمواجهة منتخب عمان مساء غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي ال23 متوقعا ان تكون المواجهة قوية.

وقال سكوب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين بمناسبة مباراة الغد إن الفريق العماني قدم مستوى عاليا وتصدر مجموعته عن جدارة موضحا انه أعد لاعبيه جيدا وحثهم على التعامل مع المباراة على أنها نهائي.

من جانبه اعتبر لاعب منتخب البحرين علي مدن خلال المؤتمر أن فريقه "لم يحقق شيئا حتى الان" لان هدفهم هو اسعاد الجماهير البحرينية التي ساندت اللاعبين بقوة لرفع كأس الخليج لأول مرة مؤكدا جاهزية اللاعبين لخوض المباراة التي ستكون "قوية وصعبة" على طرفيها.

وكان المنتخب البحريني تأهل للدور نصف النهائي من البطولة بحصوله على المركز الثاني في مجموعته بخمس نقاط جمعها من خلال تعادله مع نظيريه العراقي والقطري وفوزه على نظيره اليمني.

كما تأهل المنتخب العماني بعد تصدره مجموعته بست نقاط إثر خسارته من نظيره الإماراتي وفوزه على منتخبي الكويت والسعودية.

والتقى منتخبا البحرين وعمان 37 مرة في تاريخهما حيث تمكن المنتخب البحريني من الفوز 12 مرة في حين فاز المنتخب العماني تسع مرات وحل التعادل بينهما 16 مرة. (النهاية) ف ش ا / خ ن ش