الكويت - 1 - 1 (كونا) -- أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم باسم قاسم جهوزية فريقه فنيا ونفسيا للمواجهة "الصعبة والقوية" المقررة غدا الثلاثاء مع المنتخب الاماراتي في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 23).

وأكد قاسم خلال مؤتمر صحفي ان منتخب بلاده ظهر خلال البطولة المقامة في الكويت وتختتم منافساتها يوم الجمعة المقبل بمستوى نفسي وفني مستقر ما يؤهله لان يكون جاهزا لمواجهة نظيره الاماراتي.

وأشار الى ان كرة القدم العراقية مرت بإخفاقات كثيرة خلال الفترة الماضية لكن "الفوز بالبطولة سيكون بمثابة عودة الثقة للرياضة العراقية ولجماهير كرة القدم".

وتأهل المنتخب العراقي لهذا الدور بعد تصدره مجموعته الثانية برصيد سبع نقاط إثر تحقيقه فوزين وتعادلا وحيدا بينما وصل المنتخب الإماراتي إلى الدور نفسه بعد حلوله ثانيا في المجموعة الأولى بعد أن جمع خمس نقاط من تعادلين وفوز وحيد.

ويسعى المنتخب الإماراتي إلى الفوز في المباراة للوصول إلى المباراة النهائية ومحاولة إحراز اللقب للمرة الثالثة في تاريخه فيما يسعى المنتخب العراقي إلى الوصول للنهائي والظفر باللقب للمرة الرابعة في تاريخه والأولى له منذ عام 1988.

وتقابل المنتخبان 11 مرة فاز العراق بثلاث منها بينما فازت الإمارات مرتين وانتهت ست مباريات بالتعادل. (النهاية) ف ر / خ ن ش