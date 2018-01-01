القاهرة - 1 - 1 (كونا) -- نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب اليوم الاثنين رئيسه الأسبق الكاتب الصحفي المصري ابراهيم نافع الذي وافته المنية عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع طويل مع المرض ورحلة طويلة في عالم الصحافة والاعلام.

ووصف الاتحاد الذي يتخذ من القاهرة مقرا له في بيان نافع بانه "كان مثالا للنضال والشجاعة في الدفاع عن الحريات ومهنة الصحافة وكرامة الصحفيين والقضايا العربية".

واشار البيان الى أن نقابة الصحفيين المصرية نجحت في عهده كنقيب لمدة ست دورات متتالية في اسقاط قانون عام 1995 الذي كان يهدف الى تقييد حرية الصحافة "بشكل غير مسبوق".

واشار كذلك الى شغل نافع منصب رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير(الأهرام) المصرية لمدة 26 عاما ونقيب اتحاد الصحفيين العرب في الفترة من 1996حتى 2012 .

ووصف البيان وفاة نافع بأنها "خسارة كبيرة للصحافة المصرية والعربية" معربا عن خالص التعازي الى الأسرة الصحفية المصرية والعربية وأسرة الفقيد.

وكان الفقيد الحاصل على ليسانس الحقوق عام 1956 قد خضع لعدة عمليات جراحية خلال السنوات الماضية كان آخرها استئصال جزء من البنكرياس. (النهاية) ر غ / ط م ا