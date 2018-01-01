الكويت - سمو أمير البلاد يهنئ قادة دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام الميلادي الجديد متمنيا سموه أن يكون عام خير وعز وسؤدد على كافة دول المجلس وشعوبها تنعم فيه بالمزيد من الرقي والنمو والازدهار

الخرطوم - الرئيس السوداني عمر البشير يجدد الاعراب عن شكره وتقديره للدور الكويتي في رفع العقوبات الامريكية عن بلاده.

الرياض - المملكة العربية السعودية تبدأ الاثنين تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك بموجب الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم إقرارها خلال قمة مجلس التعاون التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2015.

بغداد - الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تقول ان برامج اعادة الاعمار في العراق ستشمل جميع محافظات البلاد ولن تقتصر على المدن المحررة من قبضة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

انقرة - السلطات التركية تعلن ان الشرطة اعتقلت خمسة أجانب ينتمون لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) كانوا يخططون لشن هجمات خلال احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة في انقرة.

طهران - المدعي العام في طهران عباس دولت آبادي يقول ان عددا من "مثيري الشغب" جرى اعتقالهم اثر اتهامهم بمهاجمة الممتلكات العامة والحاق أضرار بالمال العام خلال الأحداث الاخيرة التي شهدتها بعض مدن بلاده احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.

اسلام اباد - مسؤولون أفغان يعلنون مقتل ما لا يقل عن 18 مدنيا واصابة 15 اخرين في انفجار استهدف جنازة مسؤول محلي سابق في مدينة جلال اباد بولاية نانغارهار شرقي افغانستان.

نيودلهي - السلطات الهندية تقول ان اربعة جنود من قوات الشرطة الاحتياطية المركزية قتلوا واصيب ثلاثة اخرون في مواجهات مع مسلحين اقتحموا مركزا للتدريب بولاية جامو وكشمير المتنازع عليها مع باكستان. (النهاية) م م ج