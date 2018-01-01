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01 يناير 2018 04:32 ص
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(الطاقة السعودية): بدء تطبيق الأسعار الجديدة لبعض المستقات النفطية المحلية      السعودية تبدا غدا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بموجب الاتفاقية الخليجية الموحدة      مقتل 18 مدنيا في انفجار استهدف جنازة مسؤول محلي شرقي أفغانستان      ايران تفرض قيودا على بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي "مؤقتا"      العراق: اعادة الاعمار سيشمل جميع المحافظات ولن يقتصر على المحررة من (داعش)      ايران: لا صحة لتعرض احد انابيب النفط لهجوم ارهابي      وزير النقل السعودي يستقل قطار الحرمين السريع في اول رحلة لكامل المسار      الشرطة السودانية تحرر 95 رهينة من عصابات الاتجار بالبشر      السلطات التركية توقف 20 مشتبها بانتمائهم ل(داعش) في اسطنبول      سمو أمير البلاد يهنئ قادة الدول الشقيقة والصديقة بحلول العام الميلادي الجديد
  عام
(الطاقة السعودية): بدء تطبيق الأسعار الجديدة لبعض المستقات النفطية المحلية
01/01/2018 | LOC02:48
23:48 GMT 		| الأخبار العالمية
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الرياض - 31 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الطاقة السعودية اليوم الاحد بدء تطبيق التسعيرات الجديدة للمشتقات البترولية اعتبارا من الساعة ال12 بعد منتصف الليل.
وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الانباء السعودية انه تقرر رفع سعر (بنزين 91) من 75ر0 ريال لكل لتر إلى 37ر1 ريال (الدولار يعادل 75ر3 ريال سعودي) ورفع سعر (بنزين 95) من 90ر0 ريال لكل لتر إلى 04ر2 ريال.
كما تقرر تغيير سعر الديزل ( للصناعة والمرافق) الى 378ر0 فيما ظل سعر الديزل "النقل" على السعر الأساسي السابق 64ر0 ريال وكذلك بقي سعر الكيروسين على سعره الأساسي السابق 64ر0 ريال.
وأكدت الوزارة ان الأسعار الجديدة تشتمل على ضريبة القيمة المضافة مبينة ان تصحيح أسعار الطاقة يأتي ضمن خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة "المشتقات النفطية المحلية" التي تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز استدامتها.
وشددت على أن الجهات الرقابية تقوم بمراقبة الأسواق لضمان تطبيق الأسعار وعدم التلاعب بها وعدم انقطاع الامدادات مشيرة الى ان العقوبات النظامية ستطبق بحق كل من يرفع الأسعار قبل الموعد المعلن أو يتوقف عن توفير المنتجات.
كما ستقدم شركة (أرامكو) السعودية لعملائها معلومات تفصيلية توضح آليات تطبيق هذه الأسعار.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت أنها ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين تطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك بموجب الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم إقرارها خلال قمة مجلس التعاون التي عقدت في الرياض في ديسمبر 2015.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات وهي ضريبة تفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد ابتداء من الإنتاج ومرورا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
وكانت دول مجلس التعاون الست وقعت على لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون في إطار استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات بنسبة أساسية قدرها 5 في المئة على ان تعمل كل دولة على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. (النهاية) اد / م م ج
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