عمان - 31 - 12 (كونا) -- أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اليوم الاحد عن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في مقر الرئاسة بمدينة رام الله يومي ال14 وال15 من يناير المقبل.

وقال الزعنون في تصريح صحفي من مقر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الاردنية عمان إن اجتماع الدورة ال28 للمجلس المركزي وهو أعلى سلطة تشريعية للشعب الفلسطيني تنوب عن المجلس الوطني سيعقد تحت شعار (القدس .. العاصمة الابدية لدولة فلسطين).

وأشار إلى أن "المجلس المركزي الفلسطيني في هذه الدورة بصدد اجراء مراجعة شاملة للمرحلة السابقة بكافة جوانبها والبحث في استراتيجية عمل وطنية لمواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني".

وقال الزعنون انه سيوجه الدعوات الرسمية لجميع اعضاء المجلس المركزي الفلسطيني خلال اليومين القادمين بمن فيهم اعضاء حركة (حماس) كما سيتم توجيه دعوة رسمية لحركة الجهاد الاسلامي للمشاركة في اعمال هذه الدورة.

وأكد رئيس المجلس اهمية انعقاد الدورة القادمة للمجلس "في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية خاصة القرار الامريكي العدواني على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة دولته المستقلة".

على صعيد متصل أكد المجلس في بيان منفصل "أهمية رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية من اجل تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الماثلة والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والمشروع الفلسطيني الوطني".

ودعا المجلس بمناسبة الذكرى ال53 للثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت في الاول من يناير عام 1965 الى "الالتفاف حول القيادة الفلسطينية" ممثلة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مسعاه السياسي والدبلوماسي والقانوني "لعزل الاحتلال ومحاصرة حكومة الاستيطان عبر مواصلة حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة ان يأخذ المجتمع الدولي دوره ويتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية حيال الشعب الفلسطيني من خلال اتخاذ القرارات والخطوات اللازمة لإجبار الرئيس الامريكي دونالد ترامب على التراجع عن قراره الذي اتخذه في وقت سابق من ديسمبر الجاري بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الامريكية اليها.

وكان عباس أعلن في كلمة متلفزة في وقت سابق اليوم عن عقد جلسة طارئة للمجلس المركزي الفلسطيني خلال الأيام القادمة "لمناقشة قضايا استراتيجية تهم مصير الشعب الفلسطيني وقضيته واتخاذ القرارات الحاسمة للحفاظ على القدس وحماية الحقوق الفلسطينية". (النهاية) أ ب / ه س ص