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  الشؤون السياسية
رئيس السلطة الفلسطينية: نواجه تحديا جديدا بقيادة الولايات المتحدة
31/12/2017 | LOC22:27
19:27 GMT 		| الأخبار العربية
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رام الله - 31 - 12 (كونا) -- اكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الأحد أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديا جديدا بقيادة الولايات المتحدة يتمثل في الانحياز لإسرائيل ودعمها في الاعتداء على القدس مشددا على ان المدينة المحتلة ستبقى عاصمة دولة فلسطين إلى الأبد.
وقال عباس في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى ال53 لانطلاقة حركة (فتح) الفلسطينية "نواجه تحديا جديدا تقوده الولايات المتحدة الامريكية انحيازا ودعما لإسرائيل قوة الاحتلال بالاعتداء على مكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي وبذلك تكون الولايات المتحدة قد خالفت القانون الدولي والشرعية الدولية وفقدت اهليتها كوسيط في عملية السلام".
واضاف رئيس السلطة الفلسطينية أن مدينة القدس "تواجه مؤامرة كبرى لتغيير هويتها وطابعها والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وهي بحاجة ماسة لوقفة شموخ وإباء من الجميع في العالم" مشيرا الى ان "القدس الشرقية هي مدينة السلام وكانت وما زالت وستظل إلى الأبد عاصمة دولة فلسطين".
وقال عباس إن "المؤامرة" على مدينة القدس لن تمر "ولن نسمح لكائن من كان أن يمس بحقوقنا وثوابتنا الوطنية".
وتابع "نحن قادرون في كل مرة يتعرض فيها شعبنا ومقدراته للخطر أن نقف بكل شموخ واعتزاز مستمدين ذلك من عدالة قضيتنا وصمود شعبنا ومبادئنا التي لن نحيد عنها لندافع عن شعبنا وقضيتنا ووطننا ومقدساتنا".
وأشار إلى وعد بلفور وانقضاء سبعة عقود على النكبة واحتلال اسرائيل لما تبقى من الأرض الفلسطيني.
وأعلن عباس عن عقد جلسة طارئة للمجلس المركزي الفلسطيني وهو أعلى سلطة تشريعية للشعب الفلسطيني تنوب عن المجلس الوطني خلال الأيام القادمة" لمناقشة قضايا استراتيجية تهم مصير الشعب الفلسطيني وقضيته واتخاذ القرارات الحاسمة للحفاظ على القدس وحماية الحقوق الفلسطينية".
وشدد على مواصلة العمل من اجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني "وصولا لسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد".
وقال "إنني اطمئن أبناء شعبنا بأننا نسير في درب المصالحة بخطى واثقة وحثيثة وسنتوجها بوحدة وطنية راسخة وقوية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء في إجراءات نقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس ما أثار ردود أفعال دولية منددة بالقرار. (النهاية) ن ق / ه س ص
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