عام سمو أمير البلاد يهنئ قادة دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام الميلادي الجديد 31/12/2017 | LOC22:26

19:26 GMT | الأخبار العالمية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الكويت - 31 - 12 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهان الى اخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العام الميلادي الجديد 2018 متمنيا سموه أن يكون عام خير وعز وسؤدد على كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها تنعم فيه بالمزيد من الرقي والنمو والازدهار مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا ان يديم على اخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس موفور الصحة والعافية وأن يحفظ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. (النهاية) م ع ع إطبع أرسل حفظ Share مشاركة