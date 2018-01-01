طهران - 31 - 12 (كونا) -- قال الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الاحد ان من حق الشعب في بلاده الاحتجاج وتوجيه الانتقادات وفقا للدستور مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة سلك الطريقة "الصحيحة" التي تقود الى تحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ونقلت وكالة (فارس) الايرانية للانباء عن روحاني توضيحه في كلمة امام مجلس الوزراء انه "ينبغي ان يكون واضحا للجميع اننا شعب حر ومن حقه وفقا للدستور وحقوق المواطنة الانتقاد بل وحتى الاحتجاج ولكن ينبغي علينا في الوقت ذاته سلك طريقة الانتقاد والاحتجاج الصحيحة التي تقود في النهاية الى تحسين الاوضاع".

واضاف ان الشعب الايراني "يدرك جيدا الظروف الحساسة للبلاد والمنطقة ويبني قراراته على اساس مصالحه الوطنية" معتبرا ان "تسوية بعض القضايا لم يكن بالأمر الهين وتحتاج الى بعض الوقت".

ودعا روحاني الاجهزة المسؤولة في الدولة الى تمهيد الارضية للافراد من اجل الانتقاد والاحتجاج القانوني والسماح بالمظاهرات والتجمعات القانونية مشددا بالوقت ذاته على عدم السماح بالأجواء التي تثير القلق لدى الافراد.

وشهدت بعض المدن الايرانية خلال اليومين الماضيين تجمعات احتجاجا على الوضع الاقتصادي والغلاء المعيشي تخللتها شعارات مناهضة للحكومة ادت الى مقتل شخصين واعتقال الشرطة نحو 50 شخصا في مدينة مشهد. (النهاية) ف ز / م ع ع