انقرة - 31 - 12 (كونا) -- ذكرت السلطات التركية اليوم الأحد ان قوات خفر السواحل اعتقلت 46 مهاجرا غير شرعي بمدينة (آيدين) جنوب غربي البلاد أثناء محاولتهم الوصول الى اليونان بطريقة غير قانونية.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن مصدر أمني القول ان عملية الاعتقال جاءت بعد تلقي فرق خفر السواحل التركية بلاغا بوجود قاربين مطاطيين على متنه مهاجرون يحملون الجنسيتين السورية والأفغانية قبالة سواحل بلدة (ديديم) في (آيدين).

ويسعى العديد من المهاجرين للوصول الى الجزر اليونانية عبر تركيا بغية طلب اللجوء الى الدول الاوروبية إلا ان محاولات الكثير منهم تفشل نظرا للاجراءات الامنية المشددة التي اتخذتها السلطات التركية وتعرض بعض القوارب التي تقل المهاجرين لحوادث غرق.

وشهدت السواحل التركية خلال العام الحالي مصرع 51 شخصا جراء حوادث غرق قوارب من بينهم 24 مهاجرا لقوا مصرعهم في سبتمبر الماضي قبالة سواحل مدينة (قوجة ايلي) المطلة على البحر الأسود. (النهاية) ر س / م ع ع