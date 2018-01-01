 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
01 يناير 2018 04:32 ص
14 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
(الطاقة السعودية): بدء تطبيق الأسعار الجديدة لبعض المستقات النفطية المحلية      السعودية تبدا غدا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بموجب الاتفاقية الخليجية الموحدة      مقتل 18 مدنيا في انفجار استهدف جنازة مسؤول محلي شرقي أفغانستان      ايران تفرض قيودا على بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي "مؤقتا"      العراق: اعادة الاعمار سيشمل جميع المحافظات ولن يقتصر على المحررة من (داعش)      ايران: لا صحة لتعرض احد انابيب النفط لهجوم ارهابي      وزير النقل السعودي يستقل قطار الحرمين السريع في اول رحلة لكامل المسار      الشرطة السودانية تحرر 95 رهينة من عصابات الاتجار بالبشر      السلطات التركية توقف 20 مشتبها بانتمائهم ل(داعش) في اسطنبول      سمو أمير البلاد يهنئ قادة الدول الشقيقة والصديقة بحلول العام الميلادي الجديد
  الشؤون السياسية
المدعي العام في طهران: اعتقال عدد من "مثيري الشغب" خلال الأحداث الأخيرة
31/12/2017 | LOC21:21
18:21 GMT 		| الأخبار الخليجية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
طهران - 31 - 12 (كونا) -- قال المدعي العام في طهران عباس دولت آبادي اليوم الاحد ان عددا من "مثيري الشغب" جرى اعتقالهم اثر اتهامهم بمهاجمة الممتلكات العامة والحاق أضرار بالمال العام خلال الأحداث الاخيرة التي شهدتها بعض مدن بلاده احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ونقلت وكالة (فارس) الايرانية للانباء عن دولت آبادي قوله ان "مثيري الشغب" الذي تم اعتقالهم قالوا خلال التحقيق معهم انهم "انساقوا للاجواء" وقاموا ببعض الاعمال التخريبية مثل احراق مساجد وأماكن عامة.
واعتبر ان اجراءات مثل الدعوة للتمرد وتخريب ممتلكات الدولة "جريمة تستحق عقوبة ثقيلة" داعيا القضاة الى العمل على ملاحقة العناصر الرئيسية وراء تلك الاحداث "من خلال الاستعداد الكامل وتعاون رجال الامن".
وأضاف ان حرق المساجد ودور العبادة المختلفة او البنوك يهدف الى تقويض اركان الدولة والمساس بالأمن العام داعيا قضاة محاكم طهران للبت "بحزم وسرعة" في قضايا الافراد المعتقلين.
وشهدت بعض المدن الايرانية خلال اليومين الماضيين تجمعات احتجاجا على الوضع الاقتصادي والغلاء المعيشي تخللتها شعارات مناهضة للحكومة ادت الى مقتل شخصين واعتقال الشرطة نحو 50 شخصا في مدينة مشهد. (النهاية) ف ز / م ع ع
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   دولة الكويت تتولى غدا عضويتها في مجلس الأمن وسط تحديات جمة في أهم مؤسسات الأمم المتحدة
2.   حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
3.   صورة اليوم
4.   الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة تدخل غدا حيز التنفيذ في السعودية والإمارات
5.   سمو أمير البلاد يهنئ قادة الدول الشقيقة والصديقة بحلول العام الميلادي الجديد
6.   ايران: زلزال بقوة 7ر4 درجة يضرب محافظة فارس
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS