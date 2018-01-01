طهران - 31 - 12 (كونا) -- قال المدعي العام في طهران عباس دولت آبادي اليوم الاحد ان عددا من "مثيري الشغب" جرى اعتقالهم اثر اتهامهم بمهاجمة الممتلكات العامة والحاق أضرار بالمال العام خلال الأحداث الاخيرة التي شهدتها بعض مدن بلاده احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ونقلت وكالة (فارس) الايرانية للانباء عن دولت آبادي قوله ان "مثيري الشغب" الذي تم اعتقالهم قالوا خلال التحقيق معهم انهم "انساقوا للاجواء" وقاموا ببعض الاعمال التخريبية مثل احراق مساجد وأماكن عامة.

واعتبر ان اجراءات مثل الدعوة للتمرد وتخريب ممتلكات الدولة "جريمة تستحق عقوبة ثقيلة" داعيا القضاة الى العمل على ملاحقة العناصر الرئيسية وراء تلك الاحداث "من خلال الاستعداد الكامل وتعاون رجال الامن".

وأضاف ان حرق المساجد ودور العبادة المختلفة او البنوك يهدف الى تقويض اركان الدولة والمساس بالأمن العام داعيا قضاة محاكم طهران للبت "بحزم وسرعة" في قضايا الافراد المعتقلين.

وشهدت بعض المدن الايرانية خلال اليومين الماضيين تجمعات احتجاجا على الوضع الاقتصادي والغلاء المعيشي تخللتها شعارات مناهضة للحكومة ادت الى مقتل شخصين واعتقال الشرطة نحو 50 شخصا في مدينة مشهد. (النهاية) ف ز / م ع ع