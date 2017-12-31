غزة - 31 - 12 (كونا) -- هددت الحكومة الاسرائيلية اليوم الاحد بتصعيد جديد ضد قطاع غزة ردا على "أي اطلاق لقذائف صاروخية من القطاع تجاه المستوطنات الاسرائيلية المحاذية لحدود غزة ".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تصريح نقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية في مستهل جلسة الحكومة "سنقوم برد صارم جدا إن استهدفت فصائل فلسطينية في غزة أهدافا إسرائيلية ردا على تفجير الجيش الإسرائيلي نفقا فلسطينيا على الحدود مع القطاع قبل أسبوعين".

وحمل نتنياهو حركة (حماس) المسؤولية عن أي إطلاق للنار على اسرائيل أو عملية أو هجوم يتم تدبيره أو التخطيط له من داخل قطاع غزة.

وأضاف أنه منذ تدمير آخر نفق على حدود غزة هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 40 هدفا من أهداف تابعة لحركة (حماس) بينها هجوم شنته إسرائيل أمس السبت.

ووجه نتنياهو انتقادات للمعارضين الاسرائيليين الرافضين لعمليات عسكرية بقطاع غزة مشيرا الى انه يبني سياسة وصفها ب"المسؤولة والمتوازنة" بالتعاون مع وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان.

وكانت مقاتلات حربية اسرائيلية شنت مساء أمس السبت غارة على موقع تابع لحركة (حماس) جنوب قطاع غزة ردا على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه منطقة (غلاف غزة) الواقعة داخل (الخط الأخضر).

وتتصاعد وتيرة الاحداث الامنية في قطاع غزة منذ اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب في السادس من شهر ديسمبر الحالي نقل السفارة الامريكية الى القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل . (النهاية) واب / أ م س