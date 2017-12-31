الشؤون السياسية البرلمان العربي يقر خطة عمل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب 31/12/2017 | LOC17:23

14:23 GMT | الأخبار العالمية القاهرة - 31 - 12 (كونا)-- أقر البرلمان العربي اليوم الأحد خطة عمل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وذلك من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض برئاسة رئيس البرلمان الدكتور مشعل السلمي.

وقال السلمي في تصريح صحفي ان خطة تحرك البرلمان العربي ستنطلق على المستويات العربية والاقليمية والدولية بالتركيز على الدور الفاعل والمؤثر للسودان على هذه الساحات.

واشار في هذا السياق الى ما يقوم به السودان من جهود حقيقية في محاربة الارهاب في العالمين العربي والإسلامي "باعتباره من الدول المحورية في التحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الارهاب الذي تقوده السعودية والمكون من 41 دولة".

واشار كذلك الى مشاركة السودان في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وكذلك التعاون مع المحيطين الافريقي والدولي في محاربة الارهاب ودوره الايجابي والفاعل في مواجهة المشروعات الاقليمية للتدخل في شؤون الدول العربية "مثل المشروع الايراني".

ونوه السلمي بدور السودان في تحقيق السلم والأمن في افريقيا "خاصة في دولة جنوب السودان وما حققته من انجاز بشأن خطة (المسارات الخمسة) المتفق عليها بين الجانبين السوداني والأمريكي".

واشار أيضا الى جهود السودان بشأن الحوار الوطني والمصالحات الداخلية والتقدم المحرز في ملف حقوق الانسان.

وأوضح السلمي ان البرلمان العربي سيعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية السودانية والمجلس الوطني السوداني وجامعة الدول العربية بشأن الخطوط الرئيسة لخطة تحرك البرلمان والاتفاق على "آلية" تنسيق وتبادل للمعلومات بشأن التقدم المحرز بهذا الشأن.

واشار الى اعداد مذكرة قانونية من خلال المجلس الوطني السوداني تستعرض كل المسوغات التي تحدد الحجج القانونية التي تطعن في بقاء اسم السودان على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول "الراعية للارهاب" المدرج عليها منذ عام 1993.

وذكر أن المذكرة تؤكد أحقية السودان في استعادة اندماجه السياسي والاقتصادي على كافة المستويات العربية والاقليمية والدولية "لاسيما بعد قيام السودان بالعديد من الاصلاحات على المستوى الداخلي والتي توجت بمخرجات الحوار الوطني". (النهاية) م ف م / ر غ إطبع أرسل حفظ Share مشاركة