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  الدفاع
الشرطة التركية تعتقل 5 أجانب خططوا لشن هجمات في رأس السنة الميلادية
31/12/2017 | LOC16:37
13:37 GMT 		| الأخبار العالمية
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انقرة - 31 - 12 (كونا) -- اعلنت السلطات التركية اليوم الأحد ان الشرطة اعتقلت خمسة أجانب ينتمون لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) كانوا يخططون لشن هجمات خلال احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة في انقرة.
ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن مصادر أمنية القول ان فرق شعبة الاستخبارات ومكافحة الارهاب داهمت منزلين في انقرة واعتقلت خمسة أجانب أحدهم شيشاني وآخر عراقي إضافة إلى ثلاثة سوريين.
وأضافت المصادر ان قوات الأمنية التركية صادرت العديد من الهويات وجوازات السفر المزورة الى جانب وثائق تابعة لتنظيم (داعش).
وكانت السلطات التركية اعلنت في وقت سابق اليوم اعتقال 20 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم (داعش) في مدينة اسطنبول في الوقت التي اتخذت فيه الشرطة اجراءات أمنية مشددة عشية الاحتفالات برأس السنة الميلادية.
وشهدت اسطنبول مقتل 39 شخصا من بينهم 27 أجنبيا واصابة 79 آخرين في هجوم على مطعم (رينا) بالمدينة ليلة رأس السنة الميلادية 2017. (النهاية) ر س / ط م ا
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