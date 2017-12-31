طهران - 31 - 12 (كونا) -- نفت ايران اليوم الاحد تعرض احد الانابيب الناقلة للنفط بمنطقة (اميدية) بمحافظة (خوزستان) جنوب غربي البلاد الى هجوم "إرهابي" واصفة تقارير بهذا الشأن بانها "لا اساس لها من الصحة تماما".

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) عن مدير العلاقات العامة في شركة (اغاجري) للنفط والغاز عبد الامام مويسات القول ان "الخبر بشأن الهجوم على المنشآت النفطية بالقرب من منطقة (اميدية) في محافظة خوزستان عار عن الصحة تماما".

وكانت عدد من وسائل الاعلام قالت امس السبت إن هجوما "إرهابيا" استهدف خط انبوب النفط بالقرب من منطقة (اميدية) في محافظة (خوزستان). (النهاية) م و / ط م ا