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31 ديسمبر 2017 04:27 م
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عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
وزير النقل السعودي يستقل قطار الحرمين السريع في اول رحلة لكامل المسار      ايران: قتيلان في الاحتجاجات بمحافظة (لرستان)      قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية      الشرطة السودانية تحرر 95 رهينة من عصابات الاتجار بالبشر      السلطات التركية توقف 20 مشتبها بانتمائهم ل(داعش) في اسطنبول      وزير الداخلية الايراني يدعو المواطنين الايرانيين الى الالتزام بالهدوء والقانون      ايران: زلزال بقوة 7ر4 درجة يضرب محافظة فارس      مقاتلات الاسرائيلية تستهدف موقعا لحركة (حماس) جنوب قطاع غزة      (تشيلسي) يصعد للمركز الثاني بالدوري الانجليزي على حساب (مانشستر يونايتد)      الشرطة التركية تعلن اعتقال "المدعي العام" لتنظيم (داعش) بالرقة
  الإعلام
الأخبار الرئيسية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليوم الاحد الموافق 31 ديسمبر 2017
31/12/2017 | LOC16:11
13:11 GMT 		| أخبار الكويت
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وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
وكالة الأنباء الكويتية (كونا)

اخبار محلية:

نيويورك - بعد 40 عاما تعود دولة الكويت غدا الاثنين لتتولى عضوية غير دائمة في مجلس الأمن مدة سنتين لتخلف مصر في تمثيل المجموعة العربية وسط تحديات جمة تنتظرها في أهم مؤسسات منظمة الأمم المتحدة وأبرزها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وإصلاح مجلس الأمن.(تم بثه الساعة 20ر11 بالتوقيت المحلي - 20ر08 جمت)

اخبار اقتصادية:

الكويت - الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة تدخل غدا الاثنين حيز التنفيذ بعد إقرارها من قبل قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض عام 2015 بإعلان كل من السعودية والإمارات البدء بتطبيقها بداية عام 2018. (تقرير) (من خالد المطيري تم بثه الساعة 41ر11 بالتوقيت المحلي - 41ر8 جمت)

أخبار دولية:

انقرة - المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين يعلن ان المباحثات المقرر أن يجريها الرئيس التركي رجب اردوغان مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس ستتناول الملفات الإقليمية بالإضافة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.(تم بثه الساعة 05ر16 بالتوقيت المحلي - 05ر13 جمت)

طهران - السلطات المحلية الايرانية تعلن مقتل شخصين اثر الاحتجاجات التي شهدتها مدينة (درود) بمحافظة (لرستان) غربي البلاد حول تردي الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد.(تم بثه الساعة 28ر14 بالتوقيت المحلي - 28ر11 جمت)

اربيل - جمعية الثلاسيميا في اقليم كردستان تعلن وفاة ستة من المصابين بمرض الثلاسيميا في الاقليم خلال الشهر الجاري بسبب نقص الادوية بعد ان توقفت الحكومة الاتحادية عن تزويد الاقليم بالأدوية منذ ثلاثة اشهر.(تم بثه الساعة 57ر11 بالتوقيت المحلي - 57ر8 جمت)

رام الله - مصادر فلسطينية تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 11 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.(تم بثه الساعة 06ر14 بالتوقيت المحلي - 06ر11 جمت)

رئيسا النشرة:

طه شريف (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

احمد اسعد (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي-30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

الهاتف: 22271839 965+ (النشرة المحلية).
24836577 965+ (النشرة الدولية).(النهاية)
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