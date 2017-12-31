انقرة - 31 - 12 (كونا) -- أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين اليوم الأحد ان المباحثات المقرر أن يجريها الرئيس التركي رجب اردوغان مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس ستتناول الملفات الإقليمية بالإضافة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال كالين في بيان ان اردوغان الذي سيجري زيارة رسمية الى فرنسا يوم الجمعة المقبل سيبحث مع ماكرون مسائل اقليمية من بينها قضية القدس وآخر التطورات في سوريا والعراق الى جانب مكافحة "الارهاب" وعلاقات تركيا مع الاتحاد الاوروبي.

وأضاف ان الجانبين سيناقشان أيضا سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما ينعكس ايجابيا على المنطقة في لقاء ثنائي قبل ترؤسهما اجتماعا يضم وفدي البلدين.

واعتبر ان فرنسا تعد من أهم شركاء تركيا الاقتصاديين وتأتي في مقدمة حلفائها في مجال مكافحة "الارهاب" لافتا الى ان بلاده تواصل حوارها مع باريس فيما يتعلق بالتحديات الاقليمية والدولية.

وأشار الى ان العلاقات التاريخية التي تربط البلدين تمتد الى أكثر من ستة قرون موضحا ان حوالي 700 ألف مواطن تركي يعيشون في المدن الفرنسية ويشكلون جسرا للتواصل بين البلدين. (النهاية) ر س / ط م ا