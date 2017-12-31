غزة - 31 - 12 (كونا)-- طالب عدد من الفلسطينيين العالقين بقطاع غزة السلطات الفلسطينية والمصرية اليوم الأحد بضرورة فتح معبر رفح البري ليتنسى لهم السفر وتلبية احتياجاتهم الانسانية.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها العالقون ومنهم مرضى وطلاب وأصحاب إقامات وجنسيات أجنبية أمام مقر هيئة الشؤون المدنية وسط غزة رافعين لافتات تطالب بحقهم في التنقل الى خارج القطاع لتلبية احتياجاتهم الانسانية.

وقال المتحدث باسم العالقين يونس عويص في كلمته على هامش الوقفة "نطالب الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل الفوري والجاد على فتح معبر رفح وإيجاد حلول عملية وبدائل للسفر ليتسنى للعالقين وغيرهم السفر بحرية".

كما دعا عويص رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومة الوفاق الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهما تجاه العالقين في قطاع غزة والعمل على فتح المعبر ليتسنى للجميع السفر دون قيد او شرط.

وناشد العالقون السلطات المصرية ممثلة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح ليتنسى للمرضى والطلاب والزوجات وأصحاب الإقامات السفر عبر معبر رفح البري.

وطالبوا وفود الفصائل الفلسطينية التي تغادر إلى القاهرة ممثلة برئيس حركة (حماس) في غزة يحيى السنوار بوضع ملف أزمة معبر رفح على سلم اولوياتهم.

وناشدوا وزارة التربية والتعليم بالنظر إلى قضية (الطلاب) العالقين وتخصيص يوم لسفر الطلاب بالتنسيق مع الجانب المصري لتسهيل سفرهم.

يذكر أن السلطات المصرية تقوم بفتح معبر رفح البري منفذ الفلسطينيين الى العالم الخارجي على فترات متباعدة بسبب تدهور الاوضاع الامنية في شبه جزيرة سيناء. (النهاية) واب / أ م س