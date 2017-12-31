نيودلهي - 31 - 12 (كونا) -- قالت السلطات الهندية اليوم الاحد ان اربعة جنود من قوات الشرطة الاحتياطية المركزية قتلوا واصيب ثلاثة اخرون في مواجهات مع مسلحين اقتحموا مركزا للتدريب بولاية جامو وكشمير المتنازع عليها مع باكستان.

ونقلت وكالة (اسيان نيوز انترناشونال) الهندية للأنباء عن المسؤولين القول ان المسلحين اقتحموا مركزا للتدريب في (بولواما) التي تبعد 30 كيلومترا من (سريناجار) العاصمة الصيفية للولاية وقاموا بإلقاء قنابل يدوية وبدؤوا بإطلاق نار عشوائي.

وأضافوا أن القوات الهندية استدعت دعما لتعقب المسلحين مشيرة إلى أنه اندلعت مواجهات بين الجانبين اسفرت عن مقتل اربعة من الجنود واصابة ثلاثة آخرين اضافة إلى مقتل ثلاثة من المسلحين.

ومن جانبه كشف مدير عام الشرطة في الولاية ايس بي فايد عن ان قوات الامن كانت قد تلقت معلومات استخباراتية عن خطط هجوم وشيك مع حلول العام الميلادي الجديد.

وعلى صعيد متصل قالت مصادر هندية إن جنديا قتل بنيران القوات الباكستانية على طول خط السيطرة في منطقة (نوشيرا) في محافظة (راجوري).

وتتهم نيودلهي اسلام اباد بدعم وتمويل ومساعدة الجماعات المسلحة في كشمير في حين تنفي اسلام اباد هذه الاتهامات وتؤكد ان الكشميريين يدافعون عن حريتهم. (النهاية) ا ت ك / ط م ا