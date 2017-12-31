انقرة - الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يقول ان قضية القدس أصبحت اختبارا جديدا للمسلمين في تركيا وسائر دول العالم.

طهران - السلطات المحلية الايرانية تعلن مقتل شخصين اثر الاحتجاجات التي شهدتها مدينة (درود) بمحافظة (لرستان) غربي البلاد حول تردي الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد.

طهران - وزير الداخلية الايراني رحماني فضلي يدعو المواطنين الايرانيين الى الالتزام بالهدوء والقانون لمتابعة مطالبهم اثر الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن الايرانية في الايام الماضية حول الوضع الاقتصادي وارتفاع الاسعار.

جدة - رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمني اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي يؤكد جاهزية قوات الجيش الوطني اليمني لمواصلة عملياته العسكرية وتقدمه باتجاه العاصمة صنعاء.

الخرطوم - الشرطة السودانية تعلن تحرير 95 رهينة من عصابات الاتجار بالبشر في شرق السودان. (النهاية) ط م ا