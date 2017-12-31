جدة (المدينة المنورة) - 31 - 12 (كونا) -- استقل وزير النقل السعودي نبيل العمودي اليوم الاحد قطار الحرمين السريع في اول رحلة لكامل المسار البالغ 450 كيلو مترا انطلاقا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة للوقوف على جاهزية المشروع قبل التشغيل التجاري للخدمة.

وقال العمودي الذي يرأس ايضا مجلس إدارتي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) في تصريح صحفي عقب الرحلة ان المشروع ذو أهمية استراتيجية ويحظى باهتمام عالمي كونه من أضخم مشاريع النقل العام التي تربط بين الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

واضاف انه إلى جانب الفائدة الكبرى لنقل الحجاج والمعتمرين والزوار لبيت الله الحرام والحرم المدني فإن المشروع يسهل للمواطنين والمقيمين تنقلهم على أرض المملكة عبر قطار الحرمين من خلال خمس محطات وبسرعة عالية على مدار العام.

وذكر ان العالم بأسره يدرك القيمة العظيمة للمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة وما تحظيان به من اهتمام كبير من حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

من جهته أكد رئيس هيئة النقل العام الرئيس المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح ان رحلات الخدمة التجريبية لقطار الحرمين السريع ستتواصل خلال الأشهر القادمة موضحا أنه سيجري خلالها دعوة عدد من المسافرين لتجربة القطار والخدمات المقدمة فيه برحلات محددة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال الرميح ان هذه الرحلات ستتزايد تدريجيا لحين الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل مبينا أن العمل جار على تحديد أسعار التذاكر لكي تكون مناسبة وتعكس حجم الخدمة المقدمة في هذا المشروع العملاق.

ولفت إلى ان التحالف المكلف بتنفيذ المشروع سيتولى تشغيله لمدة 12 سنة قادمة موضحا أن توطين وظائف قطار الحرمين جاء ضمن الأولويات ومعه دعمت هيئة النقل العام إطلاق برنامج تدريبي متخصص للكفاءات الوطنية الشابة من خلال المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب).

يذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع يهدف إلى توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة للمواطنين والمقيمين وبأعلى مستويات الكفاءة ووفق أفضل المواصفات العالمية.

ويقدم المشروع خدمة التنقل للحجاج والمعتمرين بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال مواسم الحج والعمرة ويتضمن خمس محطات للركاب في كل من مكة المكرمة وجدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ والمدينة المنورة.

ويمكن للمسافرين عبر قطار الحرمين السريع التنقل بين تلك المحطات من خلال 35 قطارا سعة الواحد منها 417 راكبا ويتكون القطار الذي تصل سرعته إلى 300 كيلو متر في الساعة من 4 عربات لدرجة الأعمال و8 عربات للدرجة الاقتصادية وعربة للطعام. وشارك في الرحلة بالاضافة الى وزير النقل ورئيس هيئة النقل العام السفير الإسباني لدى المملكة إيلفارو إيرانزو والرئيس التنفيذي لشركة (سار) الدكتور بشار المالك وعدد من القيادات الوطنية العاملة في المشروع. (النهاية) ن س ع / أ م س