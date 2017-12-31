طهران - 31 - 12 (كونا)- اعلنت السلطات المحلية الايرانية اليوم الاحد مقتل شخصين اثر الاحتجاجات التي شهدتها مدينة (درود) بمحافظة (لرستان) غربي البلاد حول تردي الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد.

ونقل التليفزيون الحكومي الايراني عن مساعد محافظ (لرستان) حبيب الله خجسته بور القول ان "شخصين قتلا في هذه الاحداث بسبب وجود افراد وجماعات مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الاجنبية".

واضاف "هدفنا كان انهاء التجمع بشكل سلمي ولم يطلق رصاص من قبل القوات الامنية والعسكرية باتجاه المواطنين لكن بات من الواضح تورط جماعات مناوئة مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الاجنبية في الاحداث الأخيرة".

وشهدت بعض المدن الايرانية خلال الايام الماضية تجمعات احتجاجا على الوضع الاقتصادي والمعيشي تخللتها شعارات مناهضة للحكومة. (النهاية) م و