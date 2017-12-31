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بريطانيا تقدم مساعدات مالية للاجئين السوريين بلبنان وصندوق الطوارئ الاممي
31/12/2017 | LOC14:25
11:25 GMT 		| الأخبار العالمية
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لندن - 31 - 12 (كونا) -- اعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاحد تقديم تبرعات مالية بقيمة 98 مليون جنيه استرليني (4ر132 مليون دولار) للمساعدة في تخفيف تبعات عدد من الازمات الانسانية.
وقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردنت في بيان صحفي ان 77 مليون جنيه استرليني (104 ملايين دولار) ستوزع نقدا على اللاجئين السوريين في لبنان لتمكينهم من شراء ما يحتاجونه من مستلزمات تستجيب لمتطلباتهم الملحة.
وذكرت ان " لبنان ورغم قلة امكانياته وصغر مساحته يؤوي اكثر من 5ر1 مليون لاجئ سوري ونحو 300 الف لاجئ فلسطيني" مؤكدة ان برنامج المساعدات المالية للاجئين السوريين سيستمر لمدة سنتين ابتداء من عام 2018.
واوضحت موردنت ان 21 مليون جنيه إسترليني (4ر28 مليون دولار) ستقدم مع بداية العام الجديد لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لمساعدته على الاستجابة السريعة للازمات الطارئة التي تعاني من نقص في التمويل.
واشارت الى ان بريطانيا قدمت للصندوق عام 2017 قرابة 55 مليون جنيه استرليني (3ر74 مليون دولار) مضيفة ان الصندوق قدم مساعدات عاجلة انقذت حياة الآلاف من اللاجئين السوريين والمتضررين من المجاعة في شرق افريقيا والفارين من عنف جماعة (بوكوحرام). (النهاية) م ر ن / ط م ا
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