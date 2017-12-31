رام الله - 31 - 12 (كونا) -- قالت مصادر فلسطينية اليوم الاحد إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 11 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اثنين في (نابلس) اضافة إلى اثنين اخرين في (جنين) مشيرة إلى توقيف فلسطينيين اثنين في بيت لحم واربعة اخرين في مدينة القدس المحتلة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ايضا فلسطينيا بمدينة (رام الله) بعد اقتحامها من قبل اليات عسكرية اسرائيلية.

وقال شهود عيان إن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت شابا واطلقت النار في الهواء خلال عملية الاعتقال.

واوضح نادي الأسير أن عدد المعتقلين منذ اعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لإسرائيل ارتفع إلى 669 فلسطينيا بينهم 180 طفلا و14 امرأة وثلاثة جرحى.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات يومية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ترتفع وتيرتها بالتزامن مع الحراك الشعبي الفلسطيني المناهض لسياسات الاحتلال بدعوى المشاركة في المقاومة الشعبية. (النهاية) ن ق / ط م ا