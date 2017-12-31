انقرة - 31 - 12 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الأحد ان قضية القدس أصبحت اختبارا جديدا للمسلمين في تركيا وسائر دول العالم.

واضاف اردوغان في رسالة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ان اعتراف الادارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل لم يلق دعما من احد سوى الأخيرة.

واكد ان القضية احدثت تطورا ايجابيا تمثل في اعلان القدس عاصمة لدولة فلسطين معربا عن شكره للشعب التركي على موقفه الداعم والصادق لقضية القدس.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في ال21 من ديسمبر الحالي بأغلبية 128 صوتا لصالح قرار رافض لتغيير وضع القدس.

يذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أعلن في السادس من الشهر الحالي الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل ووجه بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب الى المدينة الفلسطينية المحتلة ما اثار ردود أفعال عربية واسلامية ودولية رافضة.(النهاية) ر س / م خ