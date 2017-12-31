غزة - تقارير إخبارية وشهود عيون يذكرون ان مقاتلات حربية اسرائيلية شنت غارة على موقع تابع لحركة (حماس) جنوب قطاع غزة.
طهران - مستشار الرئيس الايراني للشؤون الثقافية حسام الدين آشنا يدعو القوات الامنية والشرطة الى التعامل "برحابة صدر" مع التجمعات الاحتجاجية التي شهدتها بعض المدن الايرانية.
القاهرة - وزارة الداخلية المصرية تعلن مقتل ثلاثة عناصر ارهابية وضبط 10 آخرين قبل استهدافهم لعدد من المنشآت السياحية والمرافق الحيوية بالدولة بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.
انقرة - هيئة رئاسة الاركان التركية تعلن مقتل أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني بقصف جوي شمالي العراق.
أنقرة - وزارة الخارجية التركية تقول إن منح اثينا اللجوء السياسي لأحد الجنود الأتراك الفارين إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة "سيؤثر في العلاقات بين البلدين والتعاون الاقليمي المشترك". (النهاية) م ع ع