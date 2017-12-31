غزة - 30 - 12 (كونا) -- ذكرت تقارير إخبارية وشهود عيون ان مقاتلات حربية اسرائيلية شنت مساء اليوم السبت غارة على موقع تابع لحركة (حماس) جنوب قطاع غزة.

وأوضح شهود العيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الغارة التي وقعت على الحدود الشرقية لمدينة (رفح) جنوب القطاع أسفرت عن حدوث أضرار مادية فقط ولم تؤد الى سقوط إصابات.

من جهته قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفخاي أدرعي في تصريح صحفي إن المقاتلات الاسرائيلية شنت هجوما الليلة على موقع استطلاع تابع لحركة (حماس) جنوب قطاع غزة "ردا على إطلاق قذائف صاروخية من انتاج إيراني" باتجاه منطقة "غلاف غزة" داخل (الخط الأخضر) أمس الجمعة.

وكانت المدفعية الاسرائيلية قد قصفت ظهر أمس الجمعة موقعا شرق مدينة غزة بدعوى إطلاق ثلاث قذائف صاروخية باتجاه المناطق الاسرائيلية فيما اكد الجيش الاسرائيلي اعتراض منظومة (القبة الحديدية) اثنين منها. (النهاية) و ا ب / م ع ع