بيروت - 30 - 12 (كونا) -- دان الاتحاد البرلماني العربي اليوم السبت الهجمات "الإرهابية" التي استهدفت عناصر من الجيش المصري في شمال سيناء وكنيسة جنوب القاهرة وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعرب رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي في بيان عن أسفه وحزنه وشعوره بالصدمة ازاء الاعتداءات "الارهابية" على الجيش المصري وكنيسة (مارمينا) في منطقة (حلوان).

وقال المالكي إن هذه الاعتداءات "جرائم نكراء آثمة تحركها نزعة الدم والقتل" مؤكدا قدرة مصر على "مواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره بكل قوة متسلحة بالحق وبالتفاف دول العالم حولها".

كما اعرب عن دعم الاتحاد الكامل لمصر في مواجهة الارهاب الذي يستهدف أمنها بصفتها "عمقا استراتيجي عربيا وبلدا له موقعه".

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت مقتل تسعة أشخاص واصابة أربعة آخرين في هجوم مسلح استهدف كنيسة (مارمينا) الواقعة في منطقة (حلوان) جنوب القاهرة امس الجمعة فيما تبنى الهجوم ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

كما أعلنت السلطات المصرية أمس الاول الخميس مقتل ضابط وخمسة جنود بانفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية أثناء مداهمة إحدى البؤر "الإرهابية" في شمال سيناء. (النهاية) ا ي ب / ه س ص