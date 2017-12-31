لندن - 30 - 12 (كونا) -- نجح نادي (تشيلسي) في الصعود الى المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اثر فوزه اليوم السبت بخماسية نظيفة على منافسه (ستوك سيتي) مستغلا بذلك تعثر (مانشستر يونايتد) على ملعبه عندما فرض عليه (ساوثهامبتون) التعادل السلبي.

وفي مباريات أخرى من الجولة ال21 للدوري تغلب (ليفربول) على مضيفه (ليستر سيتي) بهدفين لهدف واحد سجلهما لأصحاب الارض الدولي المصري محمد صلاح وبالنتيجة نفسها فاز كل من (سوانزي سيتي) على مضيفه (واتفورد) و(بورنموث) على ضيفه (ايفرتون).

وفي المقابل تعادل كل من (هادسفيلد تاون) و(بيرنلي) و(نيوكاسل يونايتد) و(برايتون) دون اهداف.

وسيلعب المتصدر (مانشستر سيتي) مباراة هذه الجولة غدا الاحد عندما يحل ضيفا على (كريستال بالاس) فيما يستقبل (ويست بروميتش ألبيون) على أرضه نادي (أرسنال).

ويملك المتصدر في رصيده 58 نقطة متقدما بفارق 13 نقطة على حامل اللقب (تشيلسي) و14 نقطة على (مانشستر يونايتد) و17 نقطة على (ليفربول). (النهاية) م ر ن / م ع ع