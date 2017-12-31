انقرة - 30 - 12 (كونا) -- اعلنت الشرطة التركية اليوم السبت اعتقال "المدعي العام" لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بمحافظة (الرقة) السورية اثناء وجوده بمدينة (شانلي أورفا) جنوب شرقي تركيا.

وذكرت ادارة شرطة المدينة في بيان ان فرق مكافحة الارهاب اعتقلت القيادي بتنظيم (داعش) الذي يحمل الجنسية السورية بتهمة "الانتماء الى منظمة ارهابية مسلحة".

وفي عملية أمنية أخرى اعتقلت السلطات التركية اليوم مواطنين عراقيين اثنين بمدينة (بولو) شمال غربي البلاد للاشتباه في انتمائهما لتنظيم (داعش).

وكانت الشرطة التركية اعلنت الثلاثاء الماضي اعتقال 714 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم (داعش) بمدينة اسطنبول منذ مطلع سبتمبر الماضي.

وتعرضت مدن تركية عدة منها العاصمة انقرة واسطنبول لهجمات انتحارية نفذتها عناصر تابعة لتنظيم (داعش) أودت بحياة 319 شخصا. (النهاية) ر س / م ع ع